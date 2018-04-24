Инвалиды должны заниматься спортом там, где им удобно

— Эдуард Владимирович, какие реформы следует провести, чтобы спортивным учреждениям было проще работать, а человек с инвалидностью получал необходимые физкультурно-оздоровительные услуги?

— Мы с коллегами из общественных организаций сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы люди с инвалидностью могли получать услуги не только в спортивных учреждениях, но и в любых учреждениях, имеющих собственную физкультурно-спортивную базу. Кроме того, Минспорта необходимо вернуть норму, которая предполагает, что наряду со спортивной подготовкой спортивные учреждения должны оказывать физкультурно-оздоровительные услуги — то есть не только занятия каким-либо определённым видом спорта, но широкий спектр физических упражнений и дисциплин, который подразумевает комплексную реабилитацию человека.

Минспорта необходимо вернуть норму, которая предполагает, что наряду со спортивной подготовкой спортивные учреждения должны оказывать физкультурно-оздоровительные услуги.

Большим шагом вперёд может стать внедрение электронного сертификата на получение инвалидом технических средств реабилитации и услуг по реабилитации и абилитации. Согласно законопроекту, который сейчас готовится в Министерстве труда , сертификат позволит инвалидам получать за бюджетный счёт те товары и услуги, которые фиксируются в его карте при формировании индивидуальной программы. И я уверен, что если в перечень предоставляемых услуг включить физкультурно-оздоровительные мероприятия и предусмотреть на это финансовые ресурсы, то инвалиду будет проще выбрать желаемое спортивное учреждение и получить за счёт бюджета рекомендуемые услуги. Чтобы он мог пойти не только в бюджетный спортивный комплекс, но и в любое другое учреждение, которое предоставляет те или иные физкультурные услуги, в том числе коммерческие фитнес-центры.

— С 1 января 2017 года начал свою работу Федеральный реестр инвалидов. Как вы оцениваете его эффективность?

— Информационные технологии в сфере реабилитации и абилитации инвалидов — незаменимый инструмент, поскольку он позволяет организовать межведомственное электронное взаимодействие, оперативно предоставлять любые услуги и осуществлять контроль за их выполнением. Благодаря работе Федерального реестра органы исполнительной власти взаимодействуют через закрытые каналы связи, получая выписки индивидуальной программы реабилитации и абилитации людей с инвалидностью — ИПРА. Согласно программе ИПРА, человек может получить услуги в сфере здравоохранения, образования и занятости, а также рекомендации по физкультурно-оздоровительным мероприятиям. Впрочем, к сожалению, как показывает практика, граждане с инвалидностью получают услуги не в полном объёме.

— Что служит тому причиной?

— Основная причина заключается в том, что на сегодняшний день органы исполнительной власти физкультурно-спортивной направленности не имеют доступа к Федеральному реестру инвалидов. Они получают информацию об инвалидах только из выписки ИПРА, которая содержит лишь перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности. В силу того, что в этой выписке нет медицинских документов с диагнозом инвалида, а также медицинских заключений с показанными и противопоказанными видами физической активности, позволяющими подобрать оптимальные методы адаптивной физкультуры и спорта, спортивные специалисты не в состоянии разработать качественный перечень мероприятий.

Впрочем, к сожалению, как показывает практика, граждане с инвалидностью получают услуги не в полном объёме.

Конечно, есть ответственные работники, которые напрямую связываются с инвалидом и уточняют его диагноз, чтобы разработать для него персональную программу. Но в большинстве случаев такая работа не ведётся, а программы разрабатываются «вслепую». Поэтому, получив перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, гражданин не обращается в спортивные учреждения, понимая, что реализация ИПРА затруднена или невозможна. Для того чтобы изменить эту ситуацию, необходимо предоставить региональным органам исполнительной власти в области физической культуры и спорта доступ к Федеральному реестру инвалидов и внести в форму ИПРА медицинские данные человека.

— А насколько сами спортивные учреждения готовы к тому, что к ним начнут обращаться инвалиды с персональной программой реабилитации?

— По данным Минспорта, процент доступности спортивных сооружений для инвалидов в регионах крайне низок. Поэтому я считаю, что каждому субъекту Федерации следует предусмотреть в своей стратегии регионального развития мероприятия по строительству и адаптации учреждений физкультурно-спортивной направленности, позволяющие получать услуги всем категориям граждан.

Ещё большая проблема заключается в том, что не все спортивные учреждения в малых городах и посёлках готовы предоставить людям с инвалидностью услуги по занятиям физкультурой и спортом. Большинство спортивных объектов не адаптированы для лиц с ограниченными возможностями: в них нет специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта, отсутствует и соответствующая материально-техническая база. Кроме того, спортивные учреждения ведут свою деятельность в рамках федеральных стандартов спортивной подготовки, которые не предусматривают оказания физкультурно-оздоровительных услуг. А это сужает и без того небольшой перечень спортивных учреждений в муниципалитетах. Выходит, что у человека с инвалидностью из небольшого города или посёлка нет выбора — остаётся только ехать за несколько десятков или сотен километров до рекомендуемого спортивного объекта, либо получать услуги платно. Логично, что оба варианта инвалиду не подходят.

— Были ли учтены ваши замечания на заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации 19 апреля?

— Председатель Комитета палаты по социальной политике Валерий Рязанский и заместитель министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев услышали мои замечания, они войдут в итоговые рекомендации. Также на следующем заседании Совета по делам инвалидов мы более подробно обсудим эти проблемы и заслушаем предложения профильных ведомств, в первую очередь Министерства спорта.

Большинство спортивных объектов не адаптированы для лиц с ограниченными возможностями: в них нет специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта, отсутствует и соответствующая материально-техническая база.

Мы с коллегами держим на контроле все вопросы, связанные с социальной защитой инвалидов и реализацией их законных прав. Я убеждён, что человек должен беспрепятственно получать физкультурно-оздоровительные услуги наравне с образовательными и медицинскими. Спортивной отрасли также необходимо выстроить межведомственное взаимодействие с другими отраслями социальной сферы, чтобы человек с инвалидностью получал комплексные услуги по реабилитации и социализации. В России реализуются ряд государственных программ по народосбережению и развитию активного долголетия. Государству важен каждый его житель, и наша задача — создать все условия по привлечению граждан к занятиям физкультурой и спортом.