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France Football: «Иньеста, извини, что у тебя нет „Золотого мяча“
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France Football: «Иньеста, извини, что у тебя нет „Золотого мяча“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Паскаль Ферре, главный редактор журнала France Football, вручающего «Золотой мяч», выпустил материал с заголовком «Извините, Андрес», сообщает Marca. Журналист описал отсутствие трофея у 33-летнего Андреса Иньеста как «аномалию». В своей статье Ферре отметил, что игрок может получить «Золотой мяч» в случае успешного выступления на чемпионате мира-2018.
Напомним, Иньеста был близок к получению «Золотого мяча» после чемпионата мира-2010. В финале он забил победный гол в ворота Нидерландов (1:0). Однако, «Золотой мяч» в итоге получил Лионель Месси.
Андрес Иньеста: «На следующей неделе приму решение о продолжении карьеры»
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