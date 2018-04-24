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СК «Олимпийский» проверяют после звонка о минировании
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СК «Олимпийский» проверяют после звонка о минировании 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Правоохранительные органы начали проверять помещения находящегося в центре столицы спортивного комплекса «Олимпийский», куда поступило сообщение с информацией о минировании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
"После сообщения об угрозе взрыва по адресу: Олимпийский проспект, дом 16 проводится обследование помещений спорткомплекса", — рассказал источник.
По его словам, решение об эвакуации людей из здания пока не принималось.
Ранее сообщалось, что в Москве примерно 900 человек эвакуировали с Курского вокзала после звонка о минировании.
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