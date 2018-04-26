СК проверяет информацию о сексуальной связи москвича с несовершеннолетней дочерью

Сотрудники Следственного комитета (СК) проверяют информацию о том, что житель столицы четыре года поддерживал сексуальную связь с несовершеннолетней дочерью. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 25 апреля в полицию обратилась жительница столицы, которая сообщила об изнасиловании ее 17-летней дочери.

«Следователи выяснили, что в период с мая 2014 г. до января 2018 г. в квартире на ул. Россошанская 48-летний отец девочки неоднократно вступал с ней в половую связь», — сказал собеседник агентства.

По данному факту сотрудник СК проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.