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Партия «Зеленые» будет участвовать в праймериз перед выборами мэра Москвы
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Партия «Зеленые» будет участвовать в праймериз перед выборами мэра Москвы 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Кандидатом от политического объединения станет глава московской организации РЭП Александра Аставина
Российская экологическая партия (РЭП) «Зеленые» будет участвовать в предварительном голосовании (праймериз) для определения единого кандидата на пост мэра Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя партии «Альянс зеленых» Александра Закондырина.
Ранее партия «Альянс зеленых» предложила провести праймериз для определения единого кандидата от экологических партий и движений. Лидер «Зеленых» Анатолий Панфилов отказался от этого.
Кандидатом на праймериз от «Зеленых» станет глава московской организации партии Александра Аставина.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Для регистрации кандидатам необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать подписи 110 муниципальных депутатов в трех четвертях муниципальных образований Москвы. Ранее стало известно, что достаточное для преодоления муниципального фильтра число муниципальных депутатов есть только у партии «Единая Россия».
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