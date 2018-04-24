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Миллион рублей за волонтерские проекты: KFC BATTLE-2018 впервые в Ростове
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Миллион рублей за волонтерские проекты: KFC BATTLE-2018 впервые в Ростове 

Деловое сообщество 2 часа назад
2018 — год волонтера в России. Тысячи людей изо дня в день идут помогать другим, просто потому что им не все равно. В связи с этим международный проект KFC BATTLE запустил свою программу и в России. Волонтеры со всей страны посостязаются за право получить солидный грант на реализацию именно своего проекта.
Заявить о себе и желании делать добрые дела просто, достаточно пройти регистрацию на сайте. В процессе нужно описать свой проект, предъявить доказательства его реализации и создать простую презентацию из трех слайдов. Засчитываются только проекты, реализованные в текущем году. Возраст участников варьируется от 14 до 30 лет, шансы на победу высоки, пока что от донской столицы не подали ни одной заявки.
Открытое голосование определит лучшие социальные проекты Ростовской области, победители войдут в 25 лучших проектов страны. Именно их работы будет оценивать профессиональное экспертное жюри. В него войдут эксперты в сфере добровольчества, представители Ассоциации волонтерских центров и издательский дом «Комсомольская правда». Авторы лучших восьми проектов поедут в столицу нашей родины, где поучаствуют в суперфинале.
Участники KFC BATTLE-2018 посостязаются также в искусстве мобильной фотографии, блоггинге и даже музыкальных талантах. В мероприятии примут участие звезды, спортсмены, певцы и многие другие известные личности. В этом году KFC BATTLE поддерживают Александр Кержаков, Тимофей Мозгов, Егор Крид, L’One и Black Star, Anny May, и Ярослав NS Кузнецов.
Под брендом KFC в Ростове также пройдет первый чемпионат по киберспорту. Соревноваться виртуальным спортсменам предстоит в игре Dota2.
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