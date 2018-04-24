Шамиль Гасанов: Все настраиваются на «Енисей» как на лидера

Напомним, в шести матчах лидер первенства ФНЛ потерпел три поражения.

— Это футбол, такое бывает. Люди сами, наверное, видят, что такое может случится с любой командой. К тому же все настраиваются на «Енисей» как на лидера, все хотят отобрать у нас очки, главное, сейчас не опускать руки, а наоборот еще больше работать, и я уверен, что мы преодолеем эту ситуацию и все будет хорошо, — сказал Гасанов

— Давит ли на команду тот момент, что вы идете на первом месте, но преследователи очень близко? — Мы стараемся не думать об этом, но все равно, наверное, в глубине души у каждого присутствуют такие мысли. Сейчас главное настраиваться на каждую игру, стараться побеждать. Если так будет, то мы выполним свою задачу.