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Шамиль Гасанов: Все настраиваются на «Енисей» как на лидера
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Шамиль Гасанов: Все настраиваются на «Енисей» как на лидера 

Советский спорт 2 часа назад
Напомним, в шести матчах лидер первенства ФНЛ потерпел три поражения.
— Это футбол, такое бывает. Люди сами, наверное, видят, что такое может случится с любой командой. К тому же все настраиваются на «Енисей» как на лидера, все хотят отобрать у нас очки, главное, сейчас не опускать руки, а наоборот еще больше работать, и я уверен, что мы преодолеем эту ситуацию и все будет хорошо, — сказал Гасанов.
— Давит ли на команду тот момент, что вы идете на первом месте, но преследователи очень близко? — Мы стараемся не думать об этом, но все равно, наверное, в глубине души у каждого присутствуют такие мысли. Сейчас главное настраиваться на каждую игру, стараться побеждать. Если так будет, то мы выполним свою задачу.
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