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Юпп Хайнкес: «Матчи с „Реалом“? У меня хорошее предчувствие»
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Юпп Хайнкес: «Матчи с „Реалом“? У меня хорошее предчувствие» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкесс в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" сказал, что ему нравится то, как мадридцы играют под руководством Зинедина Зидана. Также специалист сказал, что не может назвать фаворита в противостоянии команд из Мюнхена и Мадрида.
— Это полуфинал Лиги чемпионов, в строю остались только сильнейшие, — цитирует пресс-служба УЕФА Хайнкесса. — «Ливерпуль» и «Рома» это клубы, выбившие двух фаворитов «Манчестер Сити» и «Барселону». Мы с уважением относимся ко всем клубам-соперникам и их игрокам.
— Кто остановит Роналду?
— У Криштиану невероятная карьера. Мы анализируем всех своих соперников, чтобы можно было их обыграть. У нас в составе есть Роберт Левандовски, забивший 38 голов, поэтому также нужно спрашивать, кто остановит и его?
В свое время я противостоял фантастическим тренерам, таким, как Йохан Кройффу и Марчело Липпи. Что касается Зинедина Зидана, то мне очень нравится, как «Реал» играет под его руководством.
Фаворитов назвать не могу, но предчувствие у меня хорошее.
Напомним, матч «Бавария» — «Реал» состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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