«Большой куш». Прогнозы на НБА. Ставки на баскетбол

«Милуоки» наберёт больше 100 очков, Джоэль Эмбиид не сможет набрать 11 подборов и триумф «Филадельфии» — в «Большом куше».

«Хороша Маша. Да жена — Наташа». Именно под таким лозунгом прошёл отчётный игровой день. Слепая вера автора в силу и мощь «Оклахомы» вдребезги разбилась о подвиги «большого трио». А ведь и результативность матчей была угадана, и «Хьюстон» сделал именно то, что от него и требовалось. А третья четверть в исполнении Бороды и Ко — просто нечто феноменальное как в плане зрелищности, так и в плане эффективности. Но крест на логике и прибыли поставила именно безобразная игра «Тандер» . О какой итоговой победе в матче может идти речь, если реализация трёхочковых составляет жалкие 19,2%? К слову, за вторую четверть «Джаз» реализовали столько же бросков из-за дуги, сколько игрокам «Оклахомы» удалось забросить за весь матч. Судя по всему, роман Пола Джорджа с дружиной Рассела Уэстбрука подошёл концу. И бывшему предводителю «Индианы» пора бы и задуматься о своём будущем.

А в нашем банке на сегодняшний день 28 000 фишек.

Событие №1 Матч #5 первого раунда плей-офф НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.18/6.1, фора (-10,0) за 1.96. Тоталы — хозяева (110,5) за 1.95; гости (100,5) за 1.95; общий (211,5) за 1.96. Выбор — победа «Филадельфии» и тотал матча больше 211 с коэффициентом 2.2. Ставка — 5000 фишек (возможная прибыль — 6 000 фишек).

«Филадельфия» лидирует в серии практически по каждому показателю. Подборы, броски из-за дуги, количество набранных очков, процент реализации. Сложно представить, как за счёт одной лишь превосходной защиты Эрику Споэльстре удаётся навязывать борьбу. Даже в проигранном на родном для «Сиксерс» паркете матче, результат сделали не игроки «Хит», а отвратительная реализация дальних бросков дружиной Бретта Брауна . На разных сторонах весов — талантливая молодёжь и ветераны с выдающимися снайперскими способностями, вкупе с желанием наставника «Сиксерс» доказать баскетбольной общественности, что он давным-давно перерос штанишки ассистента Грега Поповича и до сих пор не до конца понятная тренерская команда.

Дуэйн Уэйд — периодически хорош. Привычно хорош и чертовски талантлив. Но даже его стараний и самоотдачи не хватает для победы. Уэйн Эллинтгон устанавливает рекорды «Хит» по реализованным броскам, но в остальных аспектах игры не может похвастаться наличием талантов. Хассан Уайтсайд в регулярном чемпионате и он же, но в матчах плей-офф — два разных человека. Причём второй, несмотря на выдающиеся габариты, теряется и практически незаметен. Келли Олиник , если в очередной раз выстрелит, вполне может стать одним из факторов победы. Вот только не верится во всё это. «Сиксерс» на данный момент обладают намного более сбалансированным составом.

Событие №2 Матч #5 первого раунда плей-офф НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.18/6.1, фора (-10,0) за 1.96. Тоталы — хозяева (110,5) за 1.95; гости (100,5) за 1.95; общий (211,5) за 1.96. Выбор — тотал подборов Джоэля Эмбиида меньше 10,5 с коэффициентом 1.91.

Матч #5 первого раунда плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.66/2.39, фора (-3,5) за 1.96. Тоталы — хозяева (104,5) за 1.95; гости (100,5) за 1.94; общий (204,5) за 1.96. Выбор — «Милуоки» наберёт больше 100 очков с коэффициентом 1.86. Ставка — 3000 фишек с коэффициентом 3.5526 (возможная прибыль — 7 658 фишек).

Достаточно противоречивый выбор, но, тем не менее, именно он в линии режет глаз больше всего. Во-первых, в графе среднестатистических показателей напротив фамилии великана «Сиксерс» значатся куда более скромные 7 подборов. И именно этот факт заставляет задуматься: статистика — наука хоть и спорная, но, в большинстве случаев, всё-таки имеет право на жизнь. События прошлого матча, в котором центровой «Филадельфии» собрал 12 отскоков (10 под своим кольцом), опять-таки, является скорее исключением. А всё потому, что дружина Бретта Брауна умудрилась совершить 26 потерь, благодаря чему соперник намного больше бросал по кольцу, и, следовательно, у Джоэля было больше шансов для подбора. Можно привести в пример и Хассана Уайтсайда, который в борьбе за отскок является грозным соперником. И значимость матча для «Хит», поражение которых отправит их в продолжительный отпуск. Но ставка зиждется только на существенной разнице в статистических показателях и линии на матч.

Яннис Адетокунбо и сплочённая банда мечтателей из Висконсина, хоть и со скрипом, но забрала оба матча на домашнем паркете. И если в первом у подопечных Брэда Стивенса не было ни шанса, то во втором молодёжь в очередной раз совершила впечатляющий камбэк с «-20». Но это произошло не благодаря стараниям Джейлена Брауна, который повторил историческое достижение Деррика Роуза 8-ми летней давности, а, скорее, благодаря расхлябанности поверивших в лёгкую викторию «Бакс». Как бы то ни было, в каждом из четырёх матчей серии «Милуоки» или с запасом преодолевал отметку в 100 набранных за матч очков, или, как в самом первом матче, был чрезвычайно к этому близок. Джабари Паркер , после продолжительного пребывания на вторых, если не третьих, ролях, снова стал доказывать свою высокую квалификацию. Про Янниса можно лишний раз и повторяться. А австралийский десант из Тона Мейкера и Мэттью Деллаведовы, так вовремя возвращённый со скамейки, может и просто обязан стать лишним козырем Джо Пранти

Событие №3 Матч #5 первого раунда плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.66/2.39, фора (-3,5) за 1.96. Тоталы — хозяева (104,5) за 1.95; гости (100,5) за 1.94; общий (204,5) за 1.96. Выбор — победа «Милуоки» и тотал матча больше 204 с коэффициентом 4.5. Ставка — 1000 фишек (возможная прибыль — 3 500 фишек).

Как же не хватало «Милуоки» Мэтью Деллаведовы. И пускай он не всегда стабилен, ограничен в нападении и всё остальное, что вы сами посчитаете нужным добавить, но в защите он пашет со всей возможной самоотдачей. Да и передачу-конфету на партнёра выдать может — любо-дорого посмотреть. А Тон Мейкер, а? И можно многое говорить об ограниченности и отсутствие вариативности у «Бакс», но как только Джо Пранти вернул в ротацию австралийцев — это моментально принесло необходимый результат. В условиях ограниченной ротации «Бостона», дополнительная и качественная поддержка со стороны скамейки «Милуоки», вполне может стать решающим фактором.

Долгосрочный прогноз #1 — количество матчей в серии «Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» больше 5,5 с коэффициентом 2.08.

Ставка — 3000 фишек (возможная прибыль — 3240 фишек). Фишки в банке уже учтены.

Итого: сделано три ставки на сумму 9000 фишек. В банке осталось 19 000 фишек.