Губернатор Ростовской области ввел ежесуточный контроль за подготовкой к ЧМ-2018

В ходе совещания Василий Голубев отметил высокий уровень подготовки всех объектов, задействованных в проведении чемпионата Мира по футболу 2018.

«Полностью завершены мероприятия федеральной программы подготовки по гостиничной, дорожно-транспортной, энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуре», — сообщил донской губернатор.

Осветили и вопрос готовности спортивной инфраструктуры региона. Тренировочные площадки готовы к прибытию спортсменов. Напомним, для этого выделили стадион «Олимп2» и «Локомотив». Запасной тренировочной базой станет стадион «СКА», работы по его реконструкции завершаться к концу месяца.