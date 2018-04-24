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Губернатор Ростовской области ввел ежесуточный контроль за подготовкой к ЧМ-2018
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Губернатор Ростовской области ввел ежесуточный контроль за подготовкой к ЧМ-2018 

Деловое сообщество 1 час назад
В ходе совещания Василий Голубев отметил высокий уровень подготовки всех объектов, задействованных в проведении чемпионата Мира по футболу 2018.
«Полностью завершены мероприятия федеральной программы подготовки по гостиничной, дорожно-транспортной, энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуре», — сообщил донской губернатор.
Осветили и вопрос готовности спортивной инфраструктуры региона. Тренировочные площадки готовы к прибытию спортсменов. Напомним, для этого выделили стадион «Олимп2» и «Локомотив». Запасной тренировочной базой станет стадион «СКА», работы по его реконструкции завершаться к концу месяца.
Также Василий Голубев и Виталий Мутко обсудили вопрос контроля за подготовкой всех служб к ЧМ-2018. Губернатор региона отчитался о введении им ежесуточного контроля.
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