Дацюк и Гусев не включены в состав сборной России на Шведские игры 

Нападающие санкт-петербургского СКА Никита Гусев и Павел Дацюк не вошли в состав сборной России по хоккею на этап Евротура — Шведские игры. Об этом сообщает ТАСС.
Голкипер ЦСКА Илья Сорокин, защитники «Ак Барса» Василий Токранов, Альберт Яруллин, Михаил Науменков, Богдан Киселевич, нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все — ЦСКА). Они будут проходить реабилитацию и тренироваться по индивидуальной программе.
Тренерский штаб перед началом четвертого этапа Евротура отсеял троих хоккеистов — нападающих Александра Дергачева ("Спартак"), Дмитрия Кагарлицкого ("Северсталь") и Антона Слепышева ("Эдмонтон").
Состав сборной России:
Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург" Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров ("Динамо" М).
Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов ("Металлург" Мг), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Алексей Марченко, Никита Нестеров (оба — ЦСКА).
Нападающие: Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба — «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов (все — ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида»), Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Алексей Кручинин ("Трактор"), Алексей Бывальцев ("Амур"), Павел Бучневич ("Рейнджерс"), Никита Сошников ("Сент-Луис"), Илья Михеев, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»).
Шведские игры пройдут с 26 по 29 апреля.