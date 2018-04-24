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Волки Забиваки и матрешки: магазин атрибутики ЧМ -2018
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Волки Забиваки и матрешки: магазин атрибутики ЧМ -2018 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
В официальном магазине атрибутики ЧМ-2018 в Калининграде в продаже появились талисманы чемпионата мира по футболу 2018 — волки Забиваки.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
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Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.
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