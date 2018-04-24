Aprilia объявляет о дебюте RSV4 RF LE 2019 в Северной Америке

Новая версия супербайка V4, выигравшего не один чемпионат, теперь станет доступен в США.

Сверхбыстрый Aprilia RSV4 RF LE предназначен для тех, кто не экономит на технике. На данный момент его тираж составляет 125 единиц.

Aprilia RSV4 — один из самых способных и победоносных супербайков в производной категории. С 2009 года по настоящее время знаковый итальянский V4 собрал семь мировых титулов на чемпионате мира по супербайку, далее — в сезоне 2015 года — награжден титулами FIM CUP Superstock 1000 Rider и Manufacturer.

Это необыкновенная гоночная карьера, которая проистекает из технической версии заводской модели.

Чтобы совпасть с Гран-При Америки, во время третьего раунда сезона чемпионата MotoGP 2018 года, Aprilia наметила дебют этого необычного мотобайка с гонками, представив специальную версию RSV4 RF с номером, зарезервированным исключительно для североамериканского рынка.

Мощность двигателя Aprilia RSV4 RF Limited Edition составляет 201 л.с. Модель отличается яркой графикой, вдохновленной тремя цветами итальянского флага и корпусом Aprilia AF1 250, на котором Лорис Редьяни ездил в 1987 году.

Это графика, которая к настоящему времени стала иконой в спортивной истории Aprilia, с большим «А», обволакивающим боковые обтекатели, часто используемым для того, чтобы отличать модели «race replica» и теперь используется как своего рода «торговая марка» для программы Factory Works.

Еще одно отличие Aprilia RSV4 RF Limited Edition представлено крыльями, аэродинамическими спойлерами из углеродного волокна. Это технология, разработанная Aprilia Racing непосредственно на прототипе RS-GP, используемом на Чемпионате мира MotoGP, и который впервые доступен для Aprilia RSV4.