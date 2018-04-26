Ещё
Матч-открытие стадиона «Самара Арена» будет показан в эфире канала «Матч! Наш спорт»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матч-открытие стадиона «Самара Арена» будет показан в эфире канала «Матч! Наш спорт» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Начало трансляции — в 18:00 по самарскому времени. Со стадиона «Самара Арена» матч прокомментируют Сергей Кривохарченко и Данил Рыбалко, сообщает официальный сайт клуба.
Волга Ньюс: последние новости
БК "Самара-2" в "Финале восьми" обыграл "Локомотив-Кубань-2" - 74:71 Дмитрий Азаров: Все мероприятия по подготовке к ЧМ-2018 имеют долгосрочный эффект для жителей региона "Балтика" объявляет победителя конкурса на участие в программе YGP Talent Network
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы нанесли крупное поражение россиянам67
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную1
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»261
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд1
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение