Матч-открытие стадиона «Самара Арена» будет показан в эфире канала «Матч! Наш спорт»

Начало трансляции — в 18:00 по самарскому времени. Со стадиона «Самара Арена» матч прокомментируют Сергей Кривохарченко и Данил Рыбалко, сообщает официальный сайт клуба.