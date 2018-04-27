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«Самара Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию
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«Самара Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Последний стадион чемпионат мира по футболу — 2018 «Самара-Арена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Министерства спорта России.
"Эта арена — самая крупная из всех, построенных к чемпионату. Площадь объекта составляет 156 тыс. кв. м, а его высота — 60 м", — заявил министр спорта России Павел Колобков.
Первый тестовый матч на арене в Самаре пройдет 28 апреля, в игре 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) местные «Крылья Советов» примут воронежский «Факел».
Ранее сообщалось, что на первый матч стадиона в Самаре проданы все билеты.
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