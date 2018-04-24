Ещё
Стригут и красят: на «Самара Арене» приступили к разметке поля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стригут и красят: на «Самара Арене» приступили к разметке поля 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
На стадион «Самара Арена» привезли спортивное оборудование. Около поля смонтируют скамьи для команд и медицинского персонала. Об этом сообщили в правительстве области.
Оборудование готово к установке
— Их установка стартует в скором времени. Сейчас же специалисты приступили к разметке поля. Совсем скоро здесь развернутся футбольные страсти, — рассказали в правительстве.
К разметке поля приступили 24 апреля
Уже 28 апреля в 18:00 на стадионе пройдет первый тестовый матч. Местные «Крылья Советов» сразятся с воронежским «Факелом». Добраться на игру можно будет на автобусах и трамваях. 63.ru публиковал схемы маршрутов. От остановок до стадиона нужно будет идти пешком.
Билеты на игру распродали за 5 часов. Но у горожан будет возможность оценить стадион на втором тестовом матче. Он назначен на 6 мая. С самарцами сразится краснодарская «Кубань».
Третий матч пока находится под вопросом. 11 мая второй состав «Крыльев Советов» может сыграть с «Мордовией».
Летом же стадион примет 6 игр чемпионата мира по футболу. Во время группового этапа на «Самара Арене» пройдут матчи команд Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). На 2 июля назначен матч 1/8 финала, а на 7 июля — один из четвертьфинальных поединков.
63.ru: последние новости
Шпаргалка для гостя ЧМ-2018: учимся вести себя на стадионе БК «Самара» обыграл «Новосибирск» в первом матче полуфинала плей-офф Суперлиги Самарских кондукторов и водителей оденут в жилетки с символикой FIFA
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Анри Мишель
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Оскорбивший чеченцев Уткин решил извиниться47
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение