Стригут и красят: на «Самара Арене» приступили к разметке поля

На стадион «Самара Арена» привезли спортивное оборудование. Около поля смонтируют скамьи для команд и медицинского персонала. Об этом сообщили в правительстве области.

Оборудование готово к установке

— Их установка стартует в скором времени. Сейчас же специалисты приступили к разметке поля. Совсем скоро здесь развернутся футбольные страсти, — рассказали в правительстве.

К разметке поля приступили 24 апреля

Уже 28 апреля в 18:00 на стадионе пройдет первый тестовый матч. Местные «Крылья Советов» сразятся с воронежским «Факелом». Добраться на игру можно будет на автобусах и трамваях. 63.ru публиковал схемы маршрутов. От остановок до стадиона нужно будет идти пешком.

Билеты на игру распродали за 5 часов. Но у горожан будет возможность оценить стадион на втором тестовом матче. Он назначен на 6 мая. С самарцами сразится краснодарская «Кубань».

Третий матч пока находится под вопросом. 11 мая второй состав «Крыльев Советов» может сыграть с «Мордовией».

Летом же стадион примет 6 игр чемпионата мира по футболу. Во время группового этапа на «Самара Арене» пройдут матчи команд Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). На 2 июля назначен матч 1/8 финала, а на 7 июля — один из четвертьфинальных поединков.