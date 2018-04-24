В Санкт-Петербурге более 200 военных медиков ЗВО примут участие в окружном этапе «Военно-медицинской эстафеты»

Команды, занявшие первые места, будут представлять медицинскую службу ЗВО на конкурсе, который пройдет в августе на базе ВМА имени С. М. Кирова в Красном селе.

Под Санкт-Петербургом на базе мотострелкового соединения стартовал окружной этап конкурса профессионального мастерства среди медицинского персонала Западного военного округа (ЗВО) «Военно-медицинская эстафета». В соревнованиях участвуют как мужские, так и женские команды.

Им предстоит соревноваться в стрельбе из пистолета Макарова, преодолении полосы препятствий, вождении медицинской гусеничной техники на базе МТЛБ, эвакуации раненых с поля боя и оказании им первой медицинской помощи. Выполнение каждого элемента соревнования требует от военных медиков высокого профессионального мастерства и физической выносливости.

В состязании принимают участие более 200 военных медиков. Победители определятся в номинациях «Индивидуальное мастерство», и «Командное первенство». В состав жюри конкурса вошли ведущие специалисты Военно-медицинской академии и 442-го военного клинического госпиталя.

Команды, занявшие первые места, будут представлять медицинскую службу ЗВО на всеармейском этапе конкурса «Военно-медицинская эстафета», который пройдет в августе на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Красном селе.