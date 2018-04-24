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В Смоленской области сотрудники полиции раскрыли мошенничество при размене денежных средств
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В Смоленской области сотрудники полиции раскрыли мошенничество при размене денежных средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Ярцевский» поступило сообщение от оператора одной из автозаправочных станций, расположенных на территории района, об обнаружении недостачи.
По указанному адресу незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что к заявительнице с просьбой обменять мелкие купюры на крупные обратился один из посетителей. Мужчина передал сотруднице АЗС пачку банкнот номиналом 50, 100 и 500 рублей. При пересчете женщина обнаружила недостачу и вернула ему деньги. Добавив нужную сумму, неизвестный вновь пересчитал купюры. Потерпевшая не стала повторно проверять и положила денежные средства в кассу, передав мужчине крупные купюры. Впоследствии, обнаружив недостачу, женщина незамедлительно обратилась за помощью в правоохранительные органы.
Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении автозаправочной станции. На них было зафиксировано, как злоумышленник при повторном пересчете денежных средств совершил «подлом» купюр, который не заметила потерпевшая, и передал ей только часть банкнот.
Сотрудники уголовного розыска установили цвет, марку и государственный регистрационный знак автомобиля, на котором передвигался подозреваемый. Ориентировка на автомобиль была передана всем наружным службам. Вскоре на территории Сафоновского района сотрудники ДПС остановили иномарку, схожую по приметам с разыскиваемой. Трое граждан, находившихся в автомашине, были доставлены в Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский».
Оперативники установили — двое жителей Москвы, воспользовавшись услугами такси, приехали в город Смоленск. На обратном пути подозреваемый — мужчина 1977 года рождения совершил противоправное деяние в помещении автозаправочной станции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлена его причастность к мошенничеству, совершенному аналогичным способом в Смоленске.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной части статьи, — лишение свободы на срок до двух лет.
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