Штаб сборной России отсеял Дергачёва, Слепышева и Кагарлицкого 

Тренерский штаб сборной России перед началом шведского этапа Евротура отсеял троих хоккеистов — нападающих Александра Дергачёва («Спартак»), Дмитрия Кагарлицкого («Северсталь») и Антона Слепышева («Эдмонтон»).
«Федерация хоккея России благодарит за выступление нападающих Александра Дергачева, Дмитрия Кагарлицкого и Антона Слепышева, желает им успехов и рассчитывает на них в дальнейшем», — указано в сообщении пресс-службы лиги.
Напомним, вратарь Илья Сорокин (ЦСКА), защитники Василий Токранов, Альберт Яруллин (оба — «Ак Барс»), Михаил Науменков, Богдан Киселевич, нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все — ЦСКА), Никита Гусев и Павел Дацюк (оба — СКА) не поедут на Евротур и останутся в Москве для прохождения реабилитации и будут тренироваться по индивидуальной программе.