Штаб сборной России отсеял Дергачёва, Слепышева и Кагарлицкого

«Федерация хоккея России благодарит за выступление нападающих Александра Дергачева, Дмитрия Кагарлицкого и Антона Слепышева, желает им успехов и рассчитывает на них в дальнейшем», — указано в сообщении пресс-службы лиги.