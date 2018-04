Парни повально снимают пародии на рекламу Рианны, и это очень смешно (видео)

Певица Рианна опубликовала в сети тизер нового хайлайтера Body Lava от ее собственной фирмы Fenty Beauty. Теперь многие пользователи пародируют певицу.

В ролике Рианна наносит на плечо небольшое количество хайлайтера, скрывающего несовершенства кожи, и растирает его мягкой кисточкой.

Clothes not needed. #BODYLAVA in #WHONEEDSCLOTHES drops April 6th! pic.twitter.com/GnRDAIRIXx

— Fenty Beauty (@fentybeauty) 26 марта 2018 г.

Видеоролик мгновенно стал вирусным. В сети начали появляться многочисленные пародии, где с помощью швабр, куриных ножек, ботинок, носков и даже собак мужчины пытаются нанести себе на плечи разные жидкости, крем, кетчуп или кисло-сладкий соус.

I swear Rihanna could sell ice to an Eskimo. pic.twitter.com/M7R9mPshUN

— Theo Smith (@Theosochill) 16 апреля 2018 г.

Клянусь, Рианна может продать лед компании по производству «Эскимо».

После маркетингового хода Рианны в сети стали появляться хэштеги #RihannaChallenge и #BodyLavaChallenge, с помощью которых интернет-сообщество делилось своими интерпретациями на новое видео певицы.

Found this on reddit (u/someothermate) this is the funniest thing I have ever seen pic.twitter.com/zdTPelV3Je

— Leesha (@xsparkage) 13 апреля 2018 г.

@badgalriri wasn’t able to take me w/ her to Coachella BUT‼️ She sent me her #bodylava & fairy-duster shoutout to @fentybeauty pic.twitter.com/mnHZD6MAAw

— SILVARARDO (@silvarardo) 14 апреля 2018 г.

А это вариант с носками и неповторимой харизмой.

#RihannaChallenge pic.twitter.com/jfAGHBYG5M

— king beef (@BigMeechDemetre) 29 марта 2018 г.

На этом видео в качестве инструмента были использованы ватные палочки.

I did it better #whoneedsclothes pic.twitter.com/wdnfVb4lc8

— Earl Floki (@purrpleramen) 29 марта 2018 г.

Некоторые решили воспользоваться методом Рианны, чтобы поесть куриных крылышек или тако, используя свое плечо в качестве соусницы.

@tacobell @rihanna pic.twitter.com/HzKuw6zZC5

— manav (@IIMP23II) 16 апреля 2018 г.

Кто-то сделал это более хардкорно.

@samkalidi join me on one— #rihanna #Fenty #fentybeauty #bodylava pic.twitter.com/kyBVPKSCgq

— Joey Gentile (@JoeyGentile1992) 15 апреля 2018 г.

Некоторые пользователи признались, что раньше не очень любили Рианну, но теперь, после выхода ее видео стали больше интересоваться ее жизнью.

Флешмоб стал настолько популярным, что дошел и до России. На видео два парня из подмосковного Железнодорожного показывают, как правильнее всего пользоваться новым хайлайтером от Рианны.

Публикация от Ярослав Беликов (@yaroslavbelikov) 15 Апр 2018 в 2:32 PDT