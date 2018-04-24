Онлайн-казино впервые попало на деньги

Посетитель онлайн-казино Bingo Boom (под этой маркой работает ООО «Фирма „СТОМ“) подал в суд на заведение после того, как ему не выплатили обещанный выигрыш. Об этом свидетельствуют данные Симоновского районного суда Москвы.

Исковое заявление в суд направил Галуст Хачатрян. По его словам, казино задолжало ему 500 тысяч рублей.

»Сперва компания перечислила выигрыш, но потом отозвала платежку. Хорошо, что я играл в офлайн-отделении Bingo Boom (такие отделения официально работают как «лотереи»), и у меня сохранились доказательства выигрыша. Например, фотографии экрана машины, табло казино», — передает телеграмм-канал «Адские бабки» слова мужчины.

В свою очередь казино даже не пытается отрицать свою вину.

В заведении объясняют, что выигрышная комбинация действительно выпала. Однако, чтобы избежать выплаты они заявили, что операцию выполнить невозможно, так как игрок играл не в режиме реального времени, а в записи. По этой причине счастливчик мог заранее узнать выигрышные номера.

По мнению юристов, все шансы взыскать деньги с казино высоки. Также специалисты отмечают, что ранее таких прецедентов в судебной практике не было.