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Пермская бездомная кошка предскажет футбольные итоги
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Пермская бездомная кошка предскажет футбольные итоги 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Кошка, от которой отказались хозяева, предскажет итоги чемпионата мира по футболу. Имя животному выберут с помощью голосования в соцсетях.
Пушистой красавице нет ещё и года. Когда от неё отказались хозяева, работники одной из ветеринарных клиник Перми спасли кошку от усыпления.
«Мы оставили её у себя в клинике, теперь она живет тут, мы её кормим всем коллективом», — рассказывает администратор ветклиники Елена.
Близится Чемпионат мира по футболу, поэтому добродетели решили связать пиар кошки с этим громким событием. Тем более, что животное проявляет некоторые способности.
«Она заранее чувствует, что приедет директор, потому что он кормит её разными вкусностями, за полчаса до приезда она начинает крутиться вокруг двери и не подходит к мискам с едой, ждет повкуснее, — улыбается администратор ветклиники. — До чемпионата мира ещё несколько недель, это время мы будем тренировать нашу любимицу к угадыванию событий».
Процесс тренировки будет заключаться в ответах «да» или «нет» на ежедневные события из жизни самих работниц ветклиники. Об успехах девушки обещают сообщать в соцсетях.
«Итогом всего действия, конечно, станет устройство кошки в самые добрые руки, — делится директор клиники. — Ну, и через эту затею мы хотели бы очередной раз убедить нерадивых хозяев, что есть другие способы пристроить своих питомцев, если они по каким-то причинам вдруг надоели семье. Не нужно убивать здоровых и верных животных».
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