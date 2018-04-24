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Федор Канарейкин: Гусев безболезненно пережил отъезд Дадонова и Шипачева
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Федор Канарейкин: Гусев безболезненно пережил отъезд Дадонова и Шипачева 

Советский спорт 1 час назад
— Из игроков я бы выделил Никиту Гусева и Виталия Кравцова. Форвард СКА уже не первый сезон находится в обойме лучших нападающих лиги, но сейчас он вышел на новый уровень. Никите удалось безболезненно пережить отъезд своих партнеров по звену Евгения Дадонова и Вадима Шипачева и показать себя в качестве самостоятельной единицы. Не говоря уже о его выступлении на Олимпиаде, где Гусев стал лидером сборной, игроком ключевого звена. Именно он спас команду в финале с Германией, сравняв счет за минуту до конца. А Кравцов успешно выступил в плей-офф, показав в составе «Трактора» очень зрелый хоккей для своих 18 лет, — сказал Канарейкин.
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