Емельяненко посетит мастер-класс по видам борьбы народов России и Японии 

2018 года объявлен перекрестным годом России и Японии.
«У нас запланировано показательное выступление российской спортивной делегации национальных видов боевых искусств в Японии. Города — Нака и Химедзи. Это мероприятие будет проходить с 29 октября по 5 ноября. В частности, будут представлены такие виды спорта, как самбо, куреш, северное многоборье, казацкие боевые искусства, бурятская стрельба из лука и другие виды спорта.
Также в составе российской делегации планируется выезд известных российских спортсменов, в том числе широко известного в Японии многократного чемпиона мира по смешанным единоборствам и боевому самбо Федора Емельяненко», — сообщил заместитель министра спорта РФ Сергей Косилова, которого цитирует «Р-Спорт».