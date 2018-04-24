Завершился зимний этап Спартакиады-2018 Союза строителей Урала и Сибири

Холодный сезон, наконец, подошел к своему логическому концу, а вместе с ним завершился и зимний этап Спартакиады-2018 Союза Строительных компаний Урала и Сибири на призы ГК «Стронекс». После соревнований по настольному теннису, прошедших 21 апреля, организаторов и участников ждут каникулы до 6 июля.

За два с половиной месяца, прошедших с момента открытия, в рамках Спартакиады прошло восемь спортивных мероприятий, каждое из которых было полно эмоций, связанных как с победами, так и с разочарованиями. За все это время не было ни одного неинтересного соревнования.

Всего в различных состязаниях зимнего этапа Спартакиады приняло участие 26 команд от предприятий, имеющих отношение к строительной отрасли региона. Некоторые из них отметились лишь в одном или двух видах спорта, другие же из раза в раз выходили на каждое соревнование. Из таких команд стоит отметить коркинцев «Дюккерхофф», занявших в большей части соревнований призовые места, команду «ГК Энсаф», столь же стабильно выступающую с высокими результатами, команды «ГК Тополинка», «ЧЭЗО», СК «Архитек», ТСК «Новый век», и, конечно же, ССК «УрСиб» — соорганизаторов Спартакиады.

Открытие Спартакиады состоялось 16 февраля — тогда спортсмены соревновались в лыжном забеге. В марте различные состязания в рамках Спартакиады стали практически еженедельными мероприятиями. Следующими соревнованиями, после лыж, стал волейбольный турнир, игры которого проходили по субботам в течение трех недель. Кроме того, в марте прошли соревнования по плаванию и стрельбе. Последний день марта был ознаменован открытием баскетбольного турнира.

В апреле график соревнований стал еще интенсивнее. Самое его начало отмечено продолжением игр турнира по баскетболу, за которыми последовали состязания по шашкам и шахматам, а затем — эстафета командного марафона. В предпоследнюю субботу апреля состоялся турнир по настольному теннису, ставший финальным соревнованием этой зимы.

Теперь уже можно подвести предварительные итоги. В среднем, в каждом соревновании было 15-16 участников, самыми многочисленными оказались соревнования по стрельбе — на них состязались 18 команд. При этом, на марафонскую эстафету вышли лишь самые смелые — на ней было представлено 11 предприятий.

Самые высокие показатели по сводной турнирной таблице — у команды «Энсаф». Среди их достижений — первые и вторые места в соревнованиях. Не слишком уступает им «Дюккерхофф Коркино Цемент», в чьем активе не только золото и серебро, но и бронза.

В этом году оргкомитетом Спартакиады было принято решение оценивать активность групп поддержки команд. И по итогам зимы в лидеры вышли болельщики ГК «Тополинка». Можно отметить их как необычайно дружное и сплоченное предприятие — на любое соревнование поболеть за своих приходят, как простые сотрудники, так и руководители.

Через два месяца строителей ожидает новый этап соревнований, график которых будет еще более плотным. В течение июля состоятся шесть спортивных мероприятий, в их числе — трехдневный турнир по футболу. Какие именно результаты принесет участникам грядущее лето — можно предположить, но нереально с точностью предсказать. Нет сомнений лишь в том, что это будет весьма интересное время, наполненное эмоциями и неожиданными открытиями. Кроме того, напомним, что медали — это прекрасно, но главная цель Спартакиады заключается, как ни странно, не в спортивных победах. А в том, чтобы среди строительного сообщества региона продолжали развиваться сплоченность, привычка к добросовестной конкуренции и здоровый командный дух.

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