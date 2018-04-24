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Гимнастки Детско-юношеской спортивной школы прибыли из Коломны с победами
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Гимнастки Детско-юношеской спортивной школы прибыли из Коломны с победами 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: ДЮСШ
Гимнастки Детско-юношеской спортивной школы городского округа Щербинка прибыли с открытого турнира «Первоцветики» с призовыми местами. Соревнования прошли 21 апреля.
Всего в этом году в «Первоцветиках» приняли участие более 150 спортсменок в возрасте от 5 до 17 лет. Среди них за звание лучшей гимнастки боролись десять участниц из Щербинки. Восемь из них стали призерами конкурса.
Первые места в своих возрастных категориях заняли Полина Муравьева, Елена Черникова и Варвара Габитова.
Спортсменки Ульяна Павлова и Ксения Лющенко завоевали вторые строчки среди своих ровесниц. Еще три спортсменки из Щербинки в своих категориях заслужили бронзу: Валентина Чугуева, Маргарита Кочеткова и Анна Плющ.
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