Гимнастки Детско-юношеской спортивной школы прибыли из Коломны с победами

Фото: ДЮСШ

Гимнастки Детско-юношеской спортивной школы городского округа Щербинка прибыли с открытого турнира «Первоцветики» с призовыми местами. Соревнования прошли 21 апреля.

Всего в этом году в «Первоцветиках» приняли участие более 150 спортсменок в возрасте от 5 до 17 лет. Среди них за звание лучшей гимнастки боролись десять участниц из Щербинки. Восемь из них стали призерами конкурса.

Первые места в своих возрастных категориях заняли Полина Муравьева , Елена Черникова и Варвара Габитова.

Спортсменки Ульяна Павлова и Ксения Лющенко завоевали вторые строчки среди своих ровесниц. Еще три спортсменки из Щербинки в своих категориях заслужили бронзу: Валентина Чугуева, Маргарита Кочеткова и Анна Плющ.