Футболисты «Зеленограда» примирились с «Летним дождиком»

ФК «Зеленоград» провел первый матч чемпионата России среди команд III дивизиона (зона «Москва») 2018 года.

Выступая на городском стадионе города Троицка, бело-зеленые не смогли переиграть местную команду «Летний дождик». Соперником стал коллектив «Летний Дождик».

Хозяева открыли счет в середине первого тайма. Сравнять счет в равной игре зеленоградцы смогли на 62 минуте, это сделал вышедший на замену несколькими минутами раньше Максим Шестаков — 1:1.

В концовке матча зеленоградцы имели заметное преимущество, но не реализовали несколько выгодных моментов.

Таким образом, старт первенства у ФК «Зеленоград» можно назвать неплохим — в копилку положено, хоть и всего одно, но результативное очко.