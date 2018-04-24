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Футболисты «Зеленограда» примирились с «Летним дождиком»
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Футболисты «Зеленограда» примирились с «Летним дождиком» 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
ФК «Зеленоград» провел первый матч чемпионата России среди команд III дивизиона (зона «Москва») 2018 года.
Выступая на городском стадионе города Троицка, бело-зеленые не смогли переиграть местную команду «Летний дождик». Соперником стал коллектив «Летний Дождик».
Хозяева открыли счет в середине первого тайма. Сравнять счет в равной игре зеленоградцы смогли на 62 минуте, это сделал вышедший на замену несколькими минутами раньше Максим Шестаков — 1:1.
В концовке матча зеленоградцы имели заметное преимущество, но не реализовали несколько выгодных моментов.
Таким образом, старт первенства у ФК «Зеленоград» можно назвать неплохим — в копилку положено, хоть и всего одно, но результативное очко.
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