Экс-игрок «Зенита» Молло продолжит карьеру в Катаре

Бывший полузащитник "Зенита" и «Крыльев Советов» Йоан Молло продолжит карьеру в катарском «Аль-Райане», сообщает пресс-служба клуба. 28-летний француз прибыл в расположение новой команды. В ближайшее время он пройдет медосмотр и подпишет контракт.

В этом сезоне Молло выступал за «Фулхэм». В чемпионшипе он провел 6 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу. С 2015 по 2016 год он играл за «Крылья Советов» (38 матчей, 5 голов). В 2017 году провел 7 игр за «Зенит» и забил 1 мяч.

الفرنسي يوهان مولو يجتاز الفحص الطبي في اسبيتار قبل انتقاله الي الريان pic.twitter.com/qgW8T3NLNM

— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) 23 апреля 2018 г.