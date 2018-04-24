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Экс-игрок «Зенита» Молло продолжит карьеру в Катаре
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Экс-игрок «Зенита» Молло продолжит карьеру в Катаре 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник "Зенита" и «Крыльев Советов» Йоан Молло продолжит карьеру в катарском «Аль-Райане», сообщает пресс-служба клуба. 28-летний француз прибыл в расположение новой команды. В ближайшее время он пройдет медосмотр и подпишет контракт.
В этом сезоне Молло выступал за «Фулхэм». В чемпионшипе он провел 6 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу. С 2015 по 2016 год он играл за «Крылья Советов» (38 матчей, 5 голов). В 2017 году провел 7 игр за «Зенит» и забил 1 мяч.
الفرنسي يوهان مولو يجتاز الفحص الطبي في اسبيتار قبل انتقاله الي الريان pic.twitter.com/qgW8T3NLNM
— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) 23 апреля 2018 г.
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