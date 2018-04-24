Билеты на турнир WWFC 11 в Киеве уже в продаже

Пресс-релиз

16 июня в киевском Дворце спорта состоится грандиозный турнир по смешанным боевым искусствам, организуемый всемирной лигой World Warriors Fighting Championship — WWFC 11. Насыщенный файткард с участием талантливых мастеров единоборств со всего мира по традиции увенчают поединки за титулы чемпиона мира по версии WWFC: защищать престижные пояса предстоит Светлане Гоцык (Украина), Сергею Гузеву (Украина) и Энди Янгу (Ирландия), а за вакантное звание поборется Роман Долидзе (Украина-Грузия).

Огромный зрительский интерес к предыдущему турниру лиги, WWFC 10, состоявшемуся 24 марта, ещё раз подтвердил, что ММА в Украине развивается стремительными темпами, догоняя и перегоняя по популярности другие, куда более «возрастные» виды спорта. И происходит это во многом благодаря лиги WWFC, события под эгидой которой проходят с неизменным размахом и ничем не уступают лучшим международным образцам.

Всех посетителей турнира WWFC 11 ждёт масса развлечений помимо поединков: это и эксклюзивные фотозоны, и интерактивы, и розыгрыши ценных призов. А гости VIP-зоны получат бесценную возможность лицезреть жаркие схватки в клетке-гексагоне в состоянии абсолютного комфорта, дополнив просмотр боёв приятными бонусами от организаторов. Для них будет работать закрытый VIP-Lounge, настроение в котором создадут модные DJ и MC, а также изысканный фуршет с лучшими коктейлями от генерального партнёра турнира — международного бренда «Nemiroff».

Особенная привилегия ждёт счастливых обладателей билетов в зоны VIP-Gold и VIP-Platinum — вечеринка AfterParty в компании с чемпионами мира и звёздными гостями турнира WWFC.

Главное событие этого лета в украинских ММА — масштабный международный турнир WWFC 11 в киевском Дворце спорта.

Билеты уже в продаже: https://concert.ua/ru/booking/wwfc

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