Рекордсмен по количеству попыток на КМ по регби завершил карьеру

Вингер сборной ЮАР по регби Брайан Хабана объявил о завершении спортивной карьеры.

В последние годы спортсмена преследовали травмы.

«Наступил неизбежный момент. Мне бы хотелось, чтобы моя карьера завершилась по-другому, но иногда не все получается так, как мы надеемся», — написал регбист в своём «инстаграме».

34-летний Хабана выступал за клубы «Голден Лайенс», «Буллз», «Стормерз» и «Тулон», за который играл до настоящего времени. В составе сборной ЮАР он становился обладателем Кубка мира в 2007 году. Он занёс восемь попыток на турнире (повторение рекорда) и в том же годы был назван лучшим регбистом года по версии Международного совета регби (IRB).

Вместе с Джоной Лому ему принадлежит рекорд по количеству попыток на Кубке мира (15). Также он рекордсмен по количеству попыток за сборную ЮАР (67 попыток в 124 тестовых матчах). В составе «Тулона» Хабана дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов.