В Ростове ограничат движение во время тестового матча на «Ростов-Арене» 

Региональное Управление ГИБДД информирует о временном ограничении движения транспортных средств во время проведения второго тестового матча на стадионе «Ростов Арена» В связи с проведением второго тесового матча на стадионе «Ростов Арена» 29 апреля в период с 14:00 до 23:00 будет временно ограничено движение транспортных средств (кроме аккредитованных) на следующих участках: — на участке ул. Левобережная от съездов Ворошиловского моста (в створе ул. Левобережная) до кольцевого пересечения ул. Левобережная и Магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная (южный подъезд к стадиону «Ростов Арена»); — на Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная (южный подъезд к стадиону «Ростов Арена»). Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов учитывать данные временные изменения в организации дорожного движения и заранее продумывать маршруты.