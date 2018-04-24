Роман Асхабадзе: «Спартак» интересовался Салахом

«Переговоры даже не начинались, потому что игрок не видел себя в России. Исключительно в европейском чемпионате. Даже когда играл в Швейцарии, говорил, что в Россию не поедет.

Писали, что в 2014-м Салах прилетал в Москву? Не прилетал. Тогда у нас возник интерес по поводу аренды. Думали хоть как-то человека пригласить, когда у него был небольшой застой в игровой практике. Но агенты подтвердили, что Россию как продолжение карьеры они не рассматривают.

Любой тренер хочет видеть у себя игрока такого уровня и с такими данными. »Спартак» же и до Якина интересовался теоретической возможностью его перехода. При Мурате просто еще раз попытались.