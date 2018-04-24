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«Спартак» дважды интересовался Салахом
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«Спартак» дважды интересовался Салахом 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Экс-директор "Спартака" Дмитрий Попов рассказал, что клуб в свое время интересовался Мохамедом Салахом.
"На самом деле мы интересовались Салахом дважды. Первый раз — когда он ещё выступал за «Базель». Тогда до переговоров почему-то не дошло, но он значился у нас в списках. Второй случай — при Якине. У Салаха в тот момент не пошло в «Челси», Мурат с ним, по-моему, разговаривал, но ничего не получилось. В Тарасовку футболист точно не приезжал. И нет такого, что прямо ждал билета на медобследование в Москву. Нельзя даже говорить, что он одной ногой перешёл в «Спартак» — приводят слова Попова российские СМИ.
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