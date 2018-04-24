«Спартак» дважды интересовался Салахом

"На самом деле мы интересовались Салахом дважды. Первый раз — когда он ещё выступал за «Базель». Тогда до переговоров почему-то не дошло, но он значился у нас в списках. Второй случай — при Якине. У Салаха в тот момент не пошло в «Челси», Мурат с ним, по-моему, разговаривал, но ничего не получилось. В Тарасовку футболист точно не приезжал. И нет такого, что прямо ждал билета на медобследование в Москву. Нельзя даже говорить, что он одной ногой перешёл в «Спартак» — приводят слова Попова российские СМИ.