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Бутовские городошники представляют ЮЗАО на городских соревнованиях
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Бутовские городошники представляют ЮЗАО на городских соревнованиях 

Вестник Бутова 59 минут назад
О том, что бутовчане неплохо играют в городки, знают далеко за пределами нашего района. Бутовские игроки в городки защищают честь ЮЗАО на состязаниях, собравших лучших городошников Москвы.
В пятницу, 20 апреля, на территории музея-заповедника «Коломенское» стартовали городские соревнования по городошному спорту. Они являются частью межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
Юго-Западный округ на этих состязаниях был представлен спортсменами из районов Северное Бутово, Гагаринский и Черёмушки. В итоге городошники ЮЗАО (в частности, Северного Бутова) уже сейчас смогли войти в четвёрку лучших команд Москвы. Какое место они займут в итоге, будет ясно из дальнейшей борьбы за победу.
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