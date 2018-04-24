Бутовские городошники представляют ЮЗАО на городских соревнованиях

О том, что бутовчане неплохо играют в городки, знают далеко за пределами нашего района. Бутовские игроки в городки защищают честь ЮЗАО на состязаниях, собравших лучших городошников Москвы.

В пятницу, 20 апреля, на территории музея-заповедника «Коломенское» стартовали городские соревнования по городошному спорту. Они являются частью межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор».

Юго-Западный округ на этих состязаниях был представлен спортсменами из районов Северное Бутово, Гагаринский и Черёмушки. В итоге городошники ЮЗАО (в частности, Северного Бутова) уже сейчас смогли войти в четвёрку лучших команд Москвы. Какое место они займут в итоге, будет ясно из дальнейшей борьбы за победу.