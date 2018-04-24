Спортсмены из Балашихи завоевали семь наград на чемпионате Европы по тхэквондо

Балашихинские спортсмены вернулись с наградами из Словении. В Мариборе проходило первенство Европы по тхэквондо. Семь спортсменов из Балашихи в составе сборной России представляли на соревнованиях нашу страну.

Практически все заявленные на первенство участники — титулованные спортсмены. Для каждого из них это возможность выхода на первенство мира, поэтому на соревнования в Словению балашихинцы приехали только с одной целью — побеждать.

Нервы, конечно, были на пределе. Мы все очень переживали. Была организована видео трансляция. Здесь вся наша команда, родители спортсменов — все болели, смотрели, писали сообщения. Там мы испытывали огромный груз ответственности

Эльвире Нюрмяевой и ее товарищу Артему Филипповскому по 15 лет, 12 из них спортсмены отдали тхэквондо и уже стали обладателями черных поясов, и обоим наставники прочат большое спортивное будущее. Для Артема поездка в Словению закончилась удачнее: он стал чемпионом. От «золота» его отделяли 4 поединка с лучшими бойцами Европы. В финале пришлось продемонстрировать не только силу тела и духа, но и продвинутые тактические умения.

Спортсмен имел большое преимущество в антропометрических данных, соответственно, работать против него было много сложнее

— Артем Филипповский, золотой призер чемпионата Европы по тхэквондо.

Ни регалии, ни кубки не освобождают спортсменов от изнурительной работы на тренировках. Эльвира Нюрмяева признается, для победы в Словении не хватило концентрации. Пять спарингов, четыре победы. В последнем поединке решающим стал один точный удар.

Не хватило эмоций на финальный раунд. Здесь играют роль не только

умственно-тактические

навыки, но и эмоциональные. Это очень важно в спаринге

— Эльвира Нюрмяева, серебряный призер чемпионата Европы по тхэквондо.

Семь спортсменов — семь медалей, стопроцентный результат. А главное — впервые в истории Россия стала лучшей в Европе по тхэквондо. Успехи команды заставляют всерьез задуматься о проведении подобных соревнований уже в Московской области. Совместно с администрацией Балашихи в планах у Дмитрия Яковлева создание центра развития спортивных единоборств и открытие новых залов по тхэквондо.