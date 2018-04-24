Две тысячи человек станут участниками полумарафона «Забег» в Уфе

Полумарафон «Забег» состоится 20 мая в 15 регионах страны, в том числе в Уфе, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Как и в 2017 году, отличительной особенностью проекта станет синхронный старт. Вне зависимости от часовых поясов, люди со всей страны стартуют одновременно. В Москве участники начнут в 9.00 часов, а во Владивостоке в 16.00 часов. В Уфе старт будет дан в 11.00 часов на площади Салавата Юлаева, а трасса пройдёт по центральным улицам города на дистанции 21.1 км, 10 км, 5 км или 2 км. Ожидается более двух тысяч участников.

Интересным нововведением станет необычный формат онлайн-забега. Неважно, где желающий присоединится к полумарафону, всё, что ему нужно — подтвердить участие и наличие любого бегового трекера.

Все участники «ЗаБега» получат памятные медали с символикой своего города. Кроме того, по итогам будет выбрана беговая столица России — в 2017 году ею стала Казань. Кто получит почётное звание в этот раз, зависит от участников. Выбор победителя будет проводиться по трем критериям: средний показатель дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношение участников «ЗаБега» к общей численности населения города, средняя скорость бега участников.

Также на площадке мероприятия будет развёрнута выставка cо спортивными и развлекательными активностями: тейпированием, массажными столами, детской зоной, фуд-кортом, аквагримом, конкурсами, мастер-классами от специалистов из сферы спорта и здорового образа жизни.