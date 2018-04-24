Алексей Ионов: Идея Карпина мне очень близка

— Показалось, что с приходом нового главного тренера твоя роль на поле изменилась.

— Я стал больше играть в атаке, немного изменилась схема, — цитирует Ионова Rusfootball.Info. — Чувствую себя комфортно на этой позиции, мне нравится то, как мы сейчас играем.

— Многие отмечают, что Валерий Георгиевич любит индивидуально беседовать с футболистами.

— Да. Это бывает по инициативе тренера, но часто и сами игроки подходят к нему за советом, если им что-то непонятно.

— Что-то новое открыл для себя в тренировках под руководством Карпина?

— Отмечу, что большинство упражнений мы выполняем через мяч, много тактической работы. Могу уверенно сказать, что все это мне очень нравится. Идея, которую преподносит нам Валерий Георгиевич, очень близка для меня. Сейчас я могу уверенно сказать, что в «Ростове» чувствую себя как дома.