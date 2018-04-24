Ещё
Александр Кержаков: Хочу развиваться в тренерском профессии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Кержаков: Хочу развиваться в тренерском профессии 

Советский спорт 50 минут назад
Кержаков официально возглавил юношескую сборную России
"Я очень хочу развиваться в тренерской профессии. Это новое для меня, я хочу достичь в ней максимального результата. Я учусь каждый день. Учусь каждый раз, когда просматриваю игры по телевизору. Тактика, перестроения, умение использовать ту или иную ситуацию. У нас все время говорят, что в какой-то момент таланты теряются. Для меня проблемой является то, что ребята не получают достаточной практики. В той же Германии есть специальная лига — до 19 лет. А то футболист восемь лет играет в академии, потом его подписывают, и он теряет год-полтора на ожидание, когда тренер доверит ему выйти на поле", — цитирует Кержакова «Р-Спорт».
Советский спорт: последние новости
Германия подала заявку на проведение чемпионата Европы-2024 Стал известен состав сборной России на Шведские хоккейные игры Источник: «Урал» не станет продлевать контракт с полузащитником сборной Армении
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Анри Мишель
Оскорбивший чеченцев Уткин решил извиниться47
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение