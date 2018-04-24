Александр Кержаков: Хочу развиваться в тренерском профессии 

Кержаков официально возглавил юношескую сборную России
"Я очень хочу развиваться в тренерской профессии. Это новое для меня, я хочу достичь в ней максимального результата. Я учусь каждый день. Учусь каждый раз, когда просматриваю игры по телевизору. Тактика, перестроения, умение использовать ту или иную ситуацию. У нас все время говорят, что в какой-то момент таланты теряются. Для меня проблемой является то, что ребята не получают достаточной практики. В той же Германии есть специальная лига — до 19 лет. А то футболист восемь лет играет в академии, потом его подписывают, и он теряет год-полтора на ожидание, когда тренер доверит ему выйти на поле", — цитирует Кержакова «Р-Спорт».