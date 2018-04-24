ИИ помог заблокировать 6,7 млн ненадлежащих роликов на YouTube

YouTube впервые отчитался о том, как работает его новая система фильтрации неподобающего контента, включающего спам, порнографию, ролики разжигающие ненависть и и.д. За последний квартал 2017 года компания заблокировала 8 млн видео, 6,7 млн из которых отфильтровали алгоритмы созданные компанией.

В основном блокировке подвергались ролики, содержащие спам и «взрослый» контент, который запрещен правилами площадки. В начале 2017 года только 8% роликов блокировались до того, как они получали более 10 просмотров, сейчас половина неразрешенного контента не успевает набрать десять просмотров, отчиталась компания.

YouTube столкнулся с целой серией скандалов, связанных с нежелательным контентом. В марте 2017 года сотовый оператор Vodafone и несколько британских банков разорвали контракты с YouTube из-за того, что сервис показал рекламу в видео, которые могут навредить репутации. В декабре 2017 года глава YouTube Сьюзан Войжитски написала в своем блоге, что в 2018 году число сотрудников, которые будут помогать бороться с нежелательным и незаконным контентом достигнет 10 тыс..

В результате усилий YouTube удалось вернуть по-крайней мере одного крупного рекламодателя. Крупнейший рекламодатель в США компания Procter & Gamble объявила, что возвращает свою рекламу на YouTube после годового бойкота.

ИСТОЧНИК: ROEM