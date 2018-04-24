СМИ: Новому наставнику «Арсенала» выделят £50 млн на трансферы

Как сообщает The Telegraph, трансферный бюджет клуба будет сокращён в связи с непопаданием в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Отмечается, что по всей вероятности, в случае если новый наставник захочет провести серьёзное обновление состава, то ему придётся продать некоторых действующих игроков, чтобы расширить трансферный бюджет.

Как сообщает The Telegraph, трансферный бюджет клуба будет сокращён в связи с непопаданием в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Отмечается, что по всей вероятности, в случае если новый наставник захочет провести серьёзное обновление состава, то ему придётся продать некоторых действующих игроков, чтобы расширить трансферный бюджет.

20 апреля нынешний наставник «канониров» Арсен Венгер , руководивший командой на протяжении 22 лет сообщил, что уйдёт в отставку по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» рассматривает восемь кандидатов на пост нового главного тренера.