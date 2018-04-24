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СМИ: Новому наставнику «Арсенала» выделят £50 млн на трансферы
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СМИ: Новому наставнику «Арсенала» выделят £50 млн на трансферы 

RT на русском 43 минуты назад
Как сообщает The Telegraph, трансферный бюджет клуба будет сокращён в связи с непопаданием в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Отмечается, что по всей вероятности, в случае если новый наставник захочет провести серьёзное обновление состава, то ему придётся продать некоторых действующих игроков, чтобы расширить трансферный бюджет.
Как сообщает The Telegraph, трансферный бюджет клуба будет сокращён в связи с непопаданием в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.
Отмечается, что по всей вероятности, в случае если новый наставник захочет провести серьёзное обновление состава, то ему придётся продать некоторых действующих игроков, чтобы расширить трансферный бюджет.
20 апреля нынешний наставник «канониров» Арсен Венгер, руководивший командой на протяжении 22 лет сообщил, что уйдёт в отставку по окончании нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» рассматривает восемь кандидатов на пост нового главного тренера.
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