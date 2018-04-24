Ещё
В Калининграде провели соревнования по марафонскому бегу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Калининграде провели соревнования по марафонскому бегу 

Мой Калининград 48 минут назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде в Южном парке состоялись соревнования по марафонскому и легкоатлетическому бегу.
Об этом в Калининграде сегодня, 24 апреля 2018 года, сообщила пресс-служба городской администрации, как там негодно водится, не уточнив дату события.
Известно лишь, что участником мог стать любой желающий, имеющий специальную подготовку в беге на длинные и сверхдлинные дистанции.
Всего в мероприятии приняло участие 141 человек: 62 соревновались на дистанции 1000 метров, 59 спортсменов — в полумарафоне (21097,5 метра); 20 — в марафоне (42195 метра).
Победители и призеры марафона награждены дипломами, медалями и памятными призами.
Кубками награждены: «Самая обаятельная полумарафонка» — Татьяна Сумбаева, «За волю к победе» марафонец — Юрий Безмельников, «Впервые пробежавший марафон» — Владислав Минин.
Кубками от заместителя председателя правительства — министра спорта Калининградской области Натальи Ищенко награждены: инициатор марафона Леонид Лазунько — за популяризацию и личный вклад в развитие марафона в Калининградской области. А также — самый молодой полумарафонец Артём Кулевцов,1997 года рождния, который занял 10-е место в полумарафоне, преодолев дистанцию 21 097,5 м за 1:28.34.
Мой Калининград: последние новости
«Стадион Калининград» намерены опробовать на полную катушку В Калининграде таможенники ожидают увеличения в четыре раза нагрузки на пункты пропуска Калининград принимает Всероссийский форум по профилактике экстремизма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Анри Мишель
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Оскорбивший чеченцев Уткин решил извиниться47
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение