В Калининграде провели соревнования по марафонскому бегу 

Мой Калининград. В Калининграде в Южном парке состоялись соревнования по марафонскому и легкоатлетическому бегу.
Об этом в Калининграде сегодня, 24 апреля 2018 года, сообщила пресс-служба городской администрации, как там негодно водится, не уточнив дату события.
Известно лишь, что участником мог стать любой желающий, имеющий специальную подготовку в беге на длинные и сверхдлинные дистанции.
Всего в мероприятии приняло участие 141 человек: 62 соревновались на дистанции 1000 метров, 59 спортсменов — в полумарафоне (21097,5 метра); 20 — в марафоне (42195 метра).
Победители и призеры марафона награждены дипломами, медалями и памятными призами.
Кубками награждены: «Самая обаятельная полумарафонка» — Татьяна Сумбаева, «За волю к победе» марафонец — Юрий Безмельников, «Впервые пробежавший марафон» — Владислав Минин.
Кубками от заместителя председателя правительства — министра спорта Калининградской области Натальи Ищенко награждены: инициатор марафона Леонид Лазунько — за популяризацию и личный вклад в развитие марафона в Калининградской области. А также — самый молодой полумарафонец Артём Кулевцов,1997 года рождния, который занял 10-е место в полумарафоне, преодолев дистанцию 21 097,5 м за 1:28.34.