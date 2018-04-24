В Калининграде провели соревнования по марафонскому бегу

Мой Калининград. В Калининграде в Южном парке состоялись соревнования по марафонскому и легкоатлетическому бегу.

Об этом в Калининграде сегодня, 24 апреля 2018 года, сообщила пресс-служба городской администрации, как там негодно водится, не уточнив дату события.

Известно лишь, что участником мог стать любой желающий, имеющий специальную подготовку в беге на длинные и сверхдлинные дистанции.

Всего в мероприятии приняло участие 141 человек: 62 соревновались на дистанции 1000 метров, 59 спортсменов — в полумарафоне (21097,5 метра); 20 — в марафоне (42195 метра).

Победители и призеры марафона награждены дипломами, медалями и памятными призами.

Кубками награждены: «Самая обаятельная полумарафонка» — Татьяна Сумбаева, «За волю к победе» марафонец — Юрий Безмельников, «Впервые пробежавший марафон» — Владислав Минин.