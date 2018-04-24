Может, Черчесову вернуть в сборную России Аршавина? Мы будем сильно этому рады

Игра сборной России в преддверии домашнего чемпионата мира вызывает много вопросов, нам не хватает качественных игроков. Может, вернуть в состав легенду прошлого?

У СБОРНОЙ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

В этом году сборная провела пока две встречи — с Бразилией (0:3) и Францией (1:3). Матчи показали не только нашу классовую несостоятельность, но и проблемы с реализацией. Смолов, как самый бьющий футболист РФПЛ, ни разу не ударил по воротам бразильцев, но чутка исправился в игре с французами. Однако этого мало.

На групповой стадии чемпионата мира нам придется явно не легко. Во-первых, потому что забивать для выхода в плей-офф нужно будет много. Ведь дело в том, что наши соседи по группе — Уругвай и Египет — наделены поистине скорострельными, опасными и по-настоящему топовыми страйкерами. У первых это Луис Суарес («Барселона») и Эдинсон Кавани («ПСЖ»), у вторых — только что получивший приз лучшего игрока АПЛ Мохаммед Салах («Ливерпуль»). А у нас кто?

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ВСЕ ЕЩЕ ТОП?

Раньше точно был. Никому ведь не надо напоминать, как он отгрузил голландцам в незабываемом Евро-2008. Или как его голы помогали сборной России отбираться на другие турниры вроде Евро-2012. К тому же, Андрей был еще и замечательным созидателем, он мог не только решить момент, но и придумать его из ничего: что для себя, что для партнера. В последнее время кажется, что равнозначных Аршавину игроков в сборной России сейчас нет.

Вот и просочились в информационное пространство первые авантюрные гипотезы. Так, БК Tennisi дает эксклюзивную линейку на то, что Аршавин все-таки взорвет это лето и сыграет на сборную на чемпионате мира. Это же клево, разве нет? Возвращение легенды, что-то по-тренерски новое от Станислава Черчесова, дополнительный всплеск эмоций на трибунах, риск, оголенные нервы — боже, как нам всего этого не хватает в играх сборной России. И тут такой шанс!

Последние два года Андрей Сергеевич пылит в чемпионате Казахстана за «Кайрат», забивает красиво, еще и в еврокубках (!). Ну и с возвращением Аршавина в сборную мы хоть как-то сможем классово противопоставить себя Уругваю и Египту. У нас в таком случае в составе будет экс-игрок лондонского «Арсенала», обладатель не только внутрироссийских титулов, но и Кубка и Суперкубка УЕФА

Ну что, Станислав Саламович, рискнете? Мы бы рискнули. А вы?

Чем ближе старт #ЧМ2018, тем сильнее кажется, что Андрей Аршавин нужен сборной. На нашем сайте в разделе «Эксклюзив» есть линия на итоговый состав сборной России. Щелкайте по ссылке в описании и ставьте на то, что нравится! @f. c.kairat #Tennisi #ставки #футбол #чемпионатмира #чемпионатмира2018 #АндрейАршавин #Аршавин #Кайрат #ФККайрат #сборнаяРоссии #Россия

Публикация от БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ TENNISI (@tennisi_official)

23 Апр 2018 в 8:03 PDT