Совет директоров «Спартака» поддерживает Карреру

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов призвал болельщиков красно-белых объединиться. Измайлов также добавил, что совет директоров клуба поддерживает главного тренера Массимо Карреру.

"Многолетняя история «Спартака» наглядно иллюстрирует, что и в дни ярких побед, и в часы горьких поражений мы всегда были единым целым — команда и ее почитатели! Именно благодаря этому нам неизменно удавалось преодолевать самые серьезные трудности и покорять чемпионские вершины. Именно благодаря этому «Спартак» 22 раза побеждал в первенстве страны, а когда случилось несчастье и наша команда оказалась в первой лиге, вернуться за один сезон в высшую было бы невозможно без вашей поддержки, красно-белые. В прошлом сезоне игроки и тренерский штаб ощущали поддержку на протяжении всего турнира — от первого до последнего матча. И хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача — попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент так же важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру. А отношение это прежде всего выразится вашей непосредственной поддержкой «Спартака» в трех оставшихся матчах — будь то домашние или гостевой — с трибун стадионов. Это не только мое личное мнение. Это мнение совета директоров «Спартака», который поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу. Да, сейчас как никогда актуален девиз многочисленных спартаковских болельщиков: «Один за всех и все за одного»! Только при этом условии мы завершим сезон на мажорной ноте. " — приводит пресс-служба «Спартака» заявление Измайлова.

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