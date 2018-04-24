Ещё
Хоккеистам тольяттинской «Лады» задолжали зарплату за два месяца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккеистам тольяттинской «Лады» задолжали зарплату за два месяца 

63.ru 44 минуты назад
Фото: 63.ru
Игроки хоккейного клуба «Лада» столкнулись с финансовыми трудностями. Об этом сообщили представители Министерства спорта Самарской области.
— Спортсмены не получили зарплату за два последних месяца — март и апрель, — рассказали в областном ведомстве. — Нет никаких сомнений, что долги погасят в ближайшее время. Представители клуба связались с Министерством спорта, чтобы решить этот вопрос.
Тем временем руководители «Лады» отправили заявку для участия клуба в Высшей хоккейной лиге. Также в ближайшее время станут известны имена нового главного тренера и спортивного директора команды. По словам представителей Минспорта, с ними уже есть устные договоренности, но имена пока не разглашаются.
— Новый тренерский штаб пересмотрит и состав игроков. К сожалению, с некоторыми придется расстаться, так как по условиям контракта они планируют играть только в КХЛ, — пояснили в Минспорте.
В начале апреля «Лада» получила нового руководителя. Исполняющим обязанности генерального директора назначили бывшего гендиректора ЦСК ВВС Виктора Резникова.
Кроме того, неравнодушные жители автограда собирают подписи под петицией на имя врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и депутата госдумы Евгения Серпера. Горожан поддержали народные избранники. Они обратились за помощью в Министерство спорта России.
63.ru: последние новости
Стригут и красят: на «Самара Арене» приступили к разметке поля Шпаргалка для гостя ЧМ-2018: учимся вести себя на стадионе БК «Самара» обыграл «Новосибирск» в первом матче полуфинала плей-офф Суперлиги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Анри Мишель
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Оскорбивший чеченцев Уткин решил извиниться47
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение