Хоккеистам тольяттинской «Лады» задолжали зарплату за два месяца 

Игроки хоккейного клуба «Лада» столкнулись с финансовыми трудностями. Об этом сообщили представители Министерства спорта Самарской области.
— Спортсмены не получили зарплату за два последних месяца — март и апрель, — рассказали в областном ведомстве. — Нет никаких сомнений, что долги погасят в ближайшее время. Представители клуба связались с Министерством спорта, чтобы решить этот вопрос.
Тем временем руководители «Лады» отправили заявку для участия клуба в Высшей хоккейной лиге. Также в ближайшее время станут известны имена нового главного тренера и спортивного директора команды. По словам представителей Минспорта, с ними уже есть устные договоренности, но имена пока не разглашаются.
— Новый тренерский штаб пересмотрит и состав игроков. К сожалению, с некоторыми придется расстаться, так как по условиям контракта они планируют играть только в КХЛ, — пояснили в Минспорте.
В начале апреля «Лада» получила нового руководителя. Исполняющим обязанности генерального директора назначили бывшего гендиректора ЦСК ВВС Виктора Резникова.
Кроме того, неравнодушные жители автограда собирают подписи под петицией на имя врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и депутата госдумы Евгения Серпера. Горожан поддержали народные избранники. Они обратились за помощью в Министерство спорта России.