Мослекторий покажет лекцию Армена Гаспаряна о неизвестных фактах истории Второй мировой

7 мая, в преддверии празднования Дня победы, в парке «Зарядье» пройдет лекция по теме — «Вторая мировая война: неизвестные голоса истории». Писатель, публицист, журналист и радиоведущий Армен Гаспарян расскажет слушателям о малоизвестных фактах истории и ключевых фигурах, а также ответит на вопросы из зала.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Мослекторий». Прямую трансляцию смотрите 7 мая в 18:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.