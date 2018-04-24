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Мослекторий покажет лекцию Армена Гаспаряна о неизвестных фактах истории Второй мировой
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Мослекторий покажет лекцию Армена Гаспаряна о неизвестных фактах истории Второй мировой 

Москва24 42 минуты назад
Фото: Москва24
7 мая, в преддверии празднования Дня победы, в парке «Зарядье» пройдет лекция по теме — «Вторая мировая война: неизвестные голоса истории». Писатель, публицист, журналист и радиоведущий Армен Гаспарян расскажет слушателям о малоизвестных фактах истории и ключевых фигурах, а также ответит на вопросы из зала.
Мероприятие пройдет в рамках проекта «Мослекторий». Прямую трансляцию смотрите 7 мая в 18:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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