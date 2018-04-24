На окружном конкурсе социальных работников наш район представляла Елена Понкратова

Недавно завершился окружной этап конкурса «Социальный работник 2018». В нем поучаствовали специалисты из 12 районов ЮЗАО. Филиал «Коньково» Территориального центра социального обслуживания «Ломоносовский» представляла социальный работник Елена Понкратова.

В конкурсе «Приветствие» она рассказал о себе и своей профессии в стихах — Елена отвечала на вопросы журналиста, который якобы подумал, что она актриса. Второй этап конкурса — творческий. Социальный работник из Конькова представила на суд жюри и зрителей веселую сценку по мотивам сказки «Золотой ключик», в которой рассказала о преимуществах профессии социального работника. Помогали ей коллеги из филиала «Коньково» Территориального центра социального обслуживания «Ломоносовский».

К сожалению, Елена призового места не заняла. Напомним, лавры первенства достались социальному работнику из ТЦСО «Зюзино» (филиал «Академический») Алевтине Березе, второй стала социальный работник ТЦСО «Зюзино» (филиал «Черемушки») Светлана Павлик, третье место на этих соревнованиях досталось социальному работнику ТЦСО «Ломоносовский» (филиал «Обручевский») Анастасии Касьяновой.

Напомним, в прошлом году в соревновании «социальный работник — 2018» представитель от района Коньково — социальный работник Татьяна Черечихина — заняла почетное второе место. Потом Татьяна поучаствовала в городском этапе конкурса. Она заняла 3 место.