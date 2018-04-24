Ещё
На окружном конкурсе социальных работников наш район представляла Елена Понкратова
Далее:
Читайте также:
Ещё

На окружном конкурсе социальных работников наш район представляла Елена Понкратова 

Коньково 41 минуту назад
Фото: Коньково
Недавно завершился окружной этап конкурса «Социальный работник 2018». В нем поучаствовали специалисты из 12 районов ЮЗАО. Филиал «Коньково» Территориального центра социального обслуживания «Ломоносовский» представляла социальный работник Елена Понкратова.
В конкурсе «Приветствие» она рассказал о себе и своей профессии в стихах — Елена отвечала на вопросы журналиста, который якобы подумал, что она актриса. Второй этап конкурса — творческий. Социальный работник из Конькова представила на суд жюри и зрителей веселую сценку по мотивам сказки «Золотой ключик», в которой рассказала о преимуществах профессии социального работника. Помогали ей коллеги из филиала «Коньково» Территориального центра социального обслуживания «Ломоносовский».
К сожалению, Елена призового места не заняла. Напомним, лавры первенства достались социальному работнику из ТЦСО «Зюзино» (филиал «Академический») Алевтине Березе, второй стала социальный работник ТЦСО «Зюзино» (филиал «Черемушки») Светлана Павлик, третье место на этих соревнованиях досталось социальному работнику ТЦСО «Ломоносовский» (филиал «Обручевский») Анастасии Касьяновой.
Напомним, в прошлом году в соревновании «социальный работник — 2018» представитель от района Коньково — социальный работник Татьяна Черечихина — заняла почетное второе место. Потом Татьяна поучаствовала в городском этапе конкурса. Она заняла 3 место.
Коньково: последние новости
В ЮЗАО посоревновались соцработники В хоккейном турнире «Золотая шайба» приняли участие 11 тысяч спортсменов «Весенний кубок» по дзюдо прошел в Конькове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Анри Мишель
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Оскорбивший чеченцев Уткин решил извиниться47
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение