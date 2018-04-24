Между нами, легендами: Вячеслав Фетисов отметил юбилей

Спортивные мероприятия, приуроченные к шестидесятилетию звезды мирового хоккея, прошли также во Владивостоке, где была открыта академия Фетисова , и Хабаровске. Кстати, дальневосточная погода сказалась на здоровье именинника: Вячеслав Александрович немного простудился, поскольку долго стоял на льду с детьми. Но спортивная закалка позволила мастеру в свой день рождения прекрасно выглядеть и сыграть гала-матч.

Перед матчем в Музее хоккея состоялось чаепитие с Вячеславом Фетисовым, на которое были приглашены юные хоккеисты спортивных школ Москвы и Подмосковья. Вячеслав Александрович ответил на вопросы будущих чемпионов и рассказал о самых ярких эпизодах своей спортивной карьеры. Ну и, конечно, разрезал торт в виде хоккейной коробки.

Игорь Бутман в этот вечер не только поддержал друга на льду, но и исполнил попурри из известных мелодий на саксофоне. И, конечно, не обошлось без всем известной песенки, где «день рожденя только раз в году».