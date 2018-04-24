Между нами, легендами: Вячеслав Фетисов отметил юбилей 

Поздравить и поддержать именинника в этот вечер пришли три тысячи болельщиков. А на хоккейной площадке можно было увидеть таких мэтров, как Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Павел Буре, Александр Могильный, Валерий Каменский и других. Причем это был не единственный праздничный матч в честь именинника.
Спортивные мероприятия, приуроченные к шестидесятилетию звезды мирового хоккея, прошли также во Владивостоке, где была открыта академия Фетисова, и Хабаровске. Кстати, дальневосточная погода сказалась на здоровье именинника: Вячеслав Александрович немного простудился, поскольку долго стоял на льду с детьми. Но спортивная закалка позволила мастеру в свой день рождения прекрасно выглядеть и сыграть гала-матч.
Все участники матча получили от пребывания на льду невероятное удовольствие. В составе «красных» шайбы забросили министр обороны РФ Сергей Шойгу — на его счету два гола, бизнесмен Владимир Потанин и Павел Буре забили по три шайбы, а Игорь Бутман, вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и сам Вячеслав Фетисов отметились каждый одним голом. Юбиляр, словно и не уходивший из спорта, мастерски реализовал буллит. Команда «красных» в совокупности обыграла соперников со счетом 11:10. Лучшим бомбардиром команды «белых» стал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который забросил четыре шайбы.
Перед матчем в Музее хоккея состоялось чаепитие с Вячеславом Фетисовым, на которое были приглашены юные хоккеисты спортивных школ Москвы и Подмосковья. Вячеслав Александрович ответил на вопросы будущих чемпионов и рассказал о самых ярких эпизодах своей спортивной карьеры. Ну и, конечно, разрезал торт в виде хоккейной коробки.
Игорь Бутман в этот вечер не только поддержал друга на льду, но и исполнил попурри из известных мелодий на саксофоне. И, конечно, не обошлось без всем известной песенки, где «день рожденя только раз в году».