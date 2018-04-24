Спортсмены из Марьиной Рощи приняли участие в окружном кроссе

Окружные соревнования по легкоатлетическому кроссу состоялись на минувшей неделе в парке по Олонецкому проезду. В мероприятии приняли участие спортсмены из Марьиной Рощи, представляющие СДЦ «Шире круг».

— Соревнования проходили в рамках спартакиады пенсионеров и спартакиады «Спорт для всех». Более двухсот участников преодолели дистанцию от одного до двух километров в зависимости от возрастной категории, — сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.

Напомним, спортивно-досуговый центр «Шире круг» находится по адресу: 2-я улица Марьиной Рощи, дом 16. (вт)