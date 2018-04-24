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Спортсмены из Марьиной Рощи приняли участие в окружном кроссе
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Спортсмены из Марьиной Рощи приняли участие в окружном кроссе 

Управа района Марьина роща 36 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Окружные соревнования по легкоатлетическому кроссу состоялись на минувшей неделе в парке по Олонецкому проезду. В мероприятии приняли участие спортсмены из Марьиной Рощи, представляющие СДЦ «Шире круг».
— Соревнования проходили в рамках спартакиады пенсионеров и спартакиады «Спорт для всех». Более двухсот участников преодолели дистанцию от одного до двух километров в зависимости от возрастной категории, — сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.
Напомним, спортивно-досуговый центр «Шире круг» находится по адресу: 2-я улица Марьиной Рощи, дом 16. (вт)
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