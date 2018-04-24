Ещё
СК начал проверку сведений об издевательствах в приюте на Ставрополье
Далее:
Читайте также:
Ещё

СК начал проверку сведений об издевательствах в приюте на Ставрополье 

РИА Новости 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 24 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку сведений об издевательствах работниками детского приюта в Ставрополье над 8-летним мальчиком, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"На одном из интернет-порталов выявлена публикация, в которой 8-летний мальчик, помещенный в детский приют «Солнышко» в Новоалександровском районе, на видео рассказывает об издевательствах. По его словам, воспитатели привязывают его к стулу, бьют ногами, дают лекарства, после которых он спит «три дня», и совершают в отношении него другие противоправные действия", — говорится в сообщении.
Как отмечается, руководитель следственного управления СК по Ставропольскому краю Игорь Иванов поручил зарегистрировать выявленное в СМИ сообщение и провести по нему процессуальную проверку.
По данным ведомства, сейчас в поселок Темижбекский направилась группа следователей для установления на месте всех обстоятельств произошедшего.
В некоторых российских детских домах процветает насилие над детьми. Так девятнадцатого февраля челябинское издание 74ru. рассказало о том, что в Лазурненской школе-интернате массово насиловали детей с потворства работников учреждения. О насилии стало известно сразу от нескольких приемных родителей, которым дети рассказали ужасающие подробности.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «халатность» по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.
Произошедшее вызвало сильный общественный резонанс, и расследование взял под свой контроль Совет по правам человека при президенте РФ. Прокуратура заявила, что проверит все детдома ЮФО.
РИА Новости: последние новости
Суд приостановил работу еще нескольких ТЦ и спортшколы в Калининграде В Москве проверяют СК "Олимпийский" после звонка о "минировании" В Нижневартовске проверют данные о щенках, выброшенных с балкона
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку151
Как выглядит победившая всех гимнастка4
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы10
Гинер рассказал о судьбе Игнашевича и Березуцких2
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение