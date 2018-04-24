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Следователи проверяют данные об истязании восьмилетнего мальчика в приюте на Ставрополье
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Следователи проверяют данные об истязании восьмилетнего мальчика в приюте на Ставрополье 

ТАСС 35 минут назад
ПЯТИГОРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Следователи в Ставропольском крае проверяют информацию об истязании восьмилетнего мальчика в одном из детских приютов после размещенной в интернете видеозаписи, сообщается на официальном канале СК России в мессенджере TamTam.
"На видео, размещенном в интернете, ребенок рассказывает об издевательствах со стороны работников приюта «Солнышко» в Ставропольском крае. Со слов мальчика, воспитатели привязывают его к стулу, бьют ногами, дают лекарства, после которых он спит «три дня», и совершают другие противоправные действия", — говорится в сообщении.
В поселок Темижбекский, где расположен приют, выехала группа следователей. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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